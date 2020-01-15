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Документ по первой фазе соглашения с КНР подпишут Трамп и вице-премьер Госсовета в среду

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В среду президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ подпишут документ по первой фазе торгового соглашения между двумя странами, сообщил американский министр финансов Стивен Мнучин.

Церемония подписания пройдет в Белом доме, после чего документ будет обнародован, сказал министр в эфире Fox Business Network.

Вместе с тем, как говорится в распространенном ранее совместном заявлении Мнучина и торгового представился США Роберта Лайтхайзера, администрация США не планирует отмену введенных пошлин на китайские товары, эта мера не предусмотрена первой фазой торговой сделки между двумя странами.

"Нет никаких других устных или письменных соглашений между Соединенными Штатами и Китаем по этим вопросам, и нет никакого соглашения о будущем снижении тарифов", - говорится в нем.

Пошлины были введены США на китайские товары общей стоимостью $370 млрд.

Мнучин позднее сообщил журналистам, что тарифы на китайские товары сохранятся до подписания второй фазы соглашения.

США КНР Дональд Трамп Лю Хэ

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