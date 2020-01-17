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Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд

Численность населения материкового Китая превысила 1,4 млрд
Скопление людей на пляже в Даляне
Фото: Reuters

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Прирост населения в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, составил 4,67 млн человек.

Численность мужского населения страны зарегистрирована на отметке 715 млн 270 тыс., женского - 684 млн. 780 тыс.

Городское население достигло 848,43 млн человек, увеличившись более чем на 176 млн, составив 60,6% от общего числа жителей материкового Китая. В то же время, численность сельского населения сократилась за год до 551,6 млн.

ГСУ обратило внимание, что в 2019 году снизилось число жителей трудоспособного возраста, углубился процесс естественного старения населения.

В 2018 году в Китае число жителей от 16 до 59 лет составляло 897,3 млн человек, то есть, 64,3% всего населения, людей старше 60 лет насчитывалось 259,5 млн человек - 17,9%, всех жителей материковой части страны.

В 2019 году численность первой категории населения составила 896,4 млн человек, или 64% населения. Людей 60 лет и старше насчитывалось 253,88 млн человек, то есть, 18,1% всего населения.

Китай

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