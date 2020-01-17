Лавров счел непредсказуемой ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Москва продолжит диалог с Вашингтоном и Европой по урегулированию сложных международных проблем, в том числе связанных с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, развитие которой предсказать невозможно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу.

"Методы, которыми пользуются наши американские партнеры, достаточно разнообразны. Что будет в будущем, я не могу предсказать. Хотя диалог с американцами так же, как и с европейцами, мы продолжаем по всем проблемам", - сказал Лавров, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

Он напомнил, что в четверг, 16 января, состоялась встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США по проблемам стратегической стабильности.

"Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня, в том числе звучала и тема предсказуемости. Я не могу сказать, что были достигнуты какие-то впечатляющие результаты, но диалог продолжается, и мы будем твердо добиваться того, чтобы мир не остался без каких-либо договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные", - заключил руководитель МИД.

Ситуация вокруг СВПД

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали СВПД, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

В январе Иран объявил о пятом, финальном шаге по отходу от договоренностей по СВПД. "Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы", - говорилось в распространенном заявлении правительства страны.

При этом отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Ирана будет гарантирован.