В Сирии за сутки погибли 12 служащих правительственной армии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Двое сирийских военнослужащих погибли, четверо ранены в результате удара беспилотника боевиков в пятницу в районе Академии Асада в Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков. За сутки в боях погибли 12 сирийских военных, ранения получили 24 человека.

Боренков отметил, что боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли несколько населенных пунктов в провинциях Латакия, Алепппо, Идлиб и Хама. Всего за прошедшие сутки зафиксированы 62 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

Между тем в городе Алеппо жертвами обстрелов со стороны боевиков с 14 января стали 28 мирных жителей, 56 человек были ранены. В связи с обострением обстановки выход мирных жителей из контролируемых вооруженными группировками районов Идлибской зоны деэскалации 17 января не осуществлялся.

Он сообщил, что всего с 13 января 2020 года из Идлибской зоны деэскалации вышло 1490 человек и 63 единицы автомобильной и сельскохозяйственной техники.

"Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций, встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах и не препятствовать выходу мирных жителей через открытые пункты пропуска", - сказал Боренков.

По его словам, боевики с вечера 16 января предпринимали попытки прорвать позиции правительственных сил в Идлибской зоне деэскалации. Подразделения Вооруженных сил Сирии отразили несколько атак, уничтожены 50 боевиков.

Ранее 13 января Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил об открытии трех пунктов пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации. Пункт пропуска Абу-эд-Духур расположен в провинции Идлиб, пункт пропуска Эль-Хадер - в провинции Алеппо, пункт пропуска Хабит - в провинции Хама", - заявили в Центре по примирению.

В соответствии с достигнутыми с турецкой стороной договоренностями сирийскими правительственными силами с 14:00 9 января 2020 года введен режим прекращения огня.