Испытание системы аварийного спасения Crew Dragon отложили из-за непогоды

Если испытание пройдет успешно, у США спустя восемь лет после прекращения полетов "Шаттлов" появится свой корабль для полетов к МКС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Из-за непогоды на Атлантике испытание системы аварийного спасения перспективного пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесено с субботы на воскресенье, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX отложили испытание аварийной системы корабля Crew Dragon из-за неблагоприятных погодных условий для приводнения (корабля) и его спасения", - говорится в сообщении.

Испытание теперь планируется провести 19 января в 08:00 по времени Восточного побережья США (16:00 мск). В случае сохранения непогоды в районе запуска и посадки предусматривается также перенос испытания на понедельник.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) на высоте около 22 км по команде с Земли от нее должен будет отстрелиться корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля должны будут отвести его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и поднять на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединится грузовой отсек, и спускаемая капсула начнет спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскроются четыре парашюта. В район посадки прибудет спасательное судно.

Все испытание займет около десяти минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа будут находиться два манекена.

В случае успеха США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту. В настоящее время единственным средством доставки американских астронавтов на МКС являются российские корабли "Союз". Стоимость полета на "Союзе" для американских астронавтов составляет $82 млн.

В начале марта прошлого года создаваемый SpaceX американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon совершил успешный автономный полет к МКС. После отстыковки от станции спускаемая капсула доставила на Землю результаты научных экспериментов, проведенных экипажем станции.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить весной этого года. Корабль должен отправиться на МКС в двухнедельный полет.

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX разрабатывает свой пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.