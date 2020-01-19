Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации бандгруппа атаковала оборонительные позиции сирийских правительственных войск, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что это произошло 18 января, в нападении участвовали до 130 боевиков при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Наступление удалось отразить благодаря массированному применению артиллерии и танков.

В ходе отражения атак боевиков 10 военнослужащих вооруженных сил САР погибли, 15 получили ранения. Понеся потери до 15 боевиков убитыми и 25 ранеными, боевики отошли на исходные рубежи.

По данным Боренкова, с 16 января текущего года позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам незаконных вооруженных формирований 16 раз. За это же время террористические формирования 253 раза совершали обстрелы мирных населенных пунктов.

"Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года", - подчеркнул генерал.