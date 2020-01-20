Белоруссия завершила ремонт "Дружбы" и восстановила прокачку на Польшу в полном объеме

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба") завершило начатый 14 января ремонт участка нефтепровода "Мозырь-Брест-3", сообщили "Интерфаксу" в компании.

Там уточнили, что прокачка нефти в направлении Польши восстановлена в полном объеме.

"Гомельтранснефть Дружба" по согласованию с ПАО "Транснефть" 14 января приступило к ремонту участка "Мозырь-Брест-3". Ремонт нефтепровода включал замену секций общей протяженностью 40 метров. В связи с этим прокачка нефти в направлении Польши была снижена до 70 тыс. тонн в сутки, что составляет 50% от максимальной производительности нефтепровода.

Весь остальной объем транзита нефти в Европу через Белоруссию осуществлялся по графику, подчеркивали в белорусской компании.

Первые в наступившем году ремонтные работы на белорусском участке МН "Дружба" начаты на фоне отсутствия с начала года поставок нефти в Белоруссию из РФ и отсутствия договоренностей о размере тарифов на транзит российской нефти через территорию республики с 1 февраля 2020 года.

Транзитный поток нефти из РФ по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам филиала "Новополоцк" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

"Гомельтранснефть Дружба" 19 апреля прошлого года столкнулась с поставкой в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Белоруссию начаты 9 июня. Вытеснение загрязненной нефти в территории Белоруссии продолжалось до 23 июля, всего на территорию РФ было вытеснено более 1,3 млн некондиционной нефти.