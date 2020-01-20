Глава "Нафтогаза" не исключил решений на уровне правительства о закупке газа из РФ

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев Фото: Zuma\TАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Возможность закупки НАК "Нафтогаз Украины" газа напрямую у "Газпрома" будет зависеть как от цены, которую будет готова предложить российская компания, так и от решения украинского правительства, заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Это (закупка - ИФ) будет зависеть от двух факторов. Первый фактор находится в рамках контроля "НАК "Нафтогаз Украины" - это цена и коммерческие параметры, является ли это справедливой, рыночной ценой. За последние шесть лет справедливую цену "Газпром" нам не предлагал ни разу", - сказал Коболев в эфире телеканала "Украина 24", добавив, что в настоящее время ничто не мешает "Газпрому" выйти с конкурентными предложениями.

По словам топ-менеджера НАК, "ничего не мешает" "Газпрому" принять участие в аукционах по закупке газа украинской госкомпанией, которые "Нафтогаз" проводит регулярно, "предложить нам какую-либо цену и конкурировать". "Если такое предложение поступит, на основании коммерческих расчетов мы будем принимать решение. При этом еще важен политический аспект... Скорее всего, подобный вопрос станет предметом рассмотрения правительства", - сказал глава правления НАК.

Коболев добавил, что в 2019 году перед переговорами о транзите газа среди директив правительства Украины отсутствовали предписания обсуждать с российской стороной прямые поставки газа. "Из директив опция по договоренностям об импорте газа "Газпрома" была устранена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать подобное разрешение? Будет зависеть от них", - заявил Коболев.

В начале января вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из РФ и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам. По мнению Кулебы, нужно сделать так, чтобы РФ больше никогда не использовала газ как инструмент шантажа или для подкупа национальных элит, как это было все предыдущие годы независимости Украины до 2014 года.

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", - сказал вице-премьер.

В начале 2020 года ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ, новый оператор украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза") заявило, что продолжило транзит российского газа в Европу. Это стало возможно благодаря новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Договоренность о продолжении транзита была достигнута в результате пятидневных переговоров в Вене 31 декабря. В этот день истек срок предыдущего договора о транзите, заключенного на десять лет. Новые соглашения подписали представители "Газпрома", "Нафтогаза Украины", ОГТСУ и Минюста Украины.