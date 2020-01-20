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Трамп встретится с рядом мировых лидеров на Давосском форуме

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп проведет несколько двусторонних встреч в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщил в понедельник пресс-пул Белого дома.

В частности, у Трампа запланированы встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом, премьером Пакистана Имраном Ханом и главой автономного региона иракский Курдистан Нечивраном Барзани.

У президента США также намечены встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаругой, и исполнительным председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.

Как сообщают западные СМИ, Трамп прибудет в Давос позднее в понедельник.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января, в этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений.

Участие Трампа в форуме совпадает с новым этапом процедуры импичмента.

Во вторник 20 января сенаторы должны обсудить и проголосовать за резолюцию, устанавливающую правила судебного разбирательства.

США ВЭФ-2020 Дональд Трамп

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