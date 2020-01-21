Офицер спецназа ДНР убит в Донецке

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Донецке в ночь на вторник застрелен заместитель командира полка спецназа внутренних войск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Алексей Кривуля, более известный по позывному "Грин", "был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома".

Гибель Кривули подтвердил и глава пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Об этом он написал в своем твиттере.