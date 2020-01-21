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В Японии арестовали мужчину, бросившего урну с прахом отца в туалете метро

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Японская полиция арестовала мужчину, оставившего урну с прахом своего отца в туалете на одной из станций токийского метро, передает телеканал CNN во вторник.

Как сообщили телеканалу в полиции Токио, Хироаки Хисидзима был арестован в минувшую пятницу, 17 января. По данным правоохранительных органов, Хисидзима оставил урну с прахом своего кремированного отца в туалетной кабинке на одной из станций на линии Маруноути.

Отец Хисидзимы скончался в сентябре 2019 года. Его останки были кремированы. В ноябре прошлого года прах покойного выдали Хисидзиме, чтобы тот смог похоронить отца надлежащим образом.

Как поясняет японское издание Japan Today, 53-летний Хисидзима не решился принести урну с прахом своего 83-летнего отца домой, так как его мать заявила, что не хочет хлопотать насчет похорон и тратить на них деньги. Поэтому мужчина и решил бросить урну в метро. Отмечается, что родители Хисидзимы расстались, после развода он жил вместе с матерью.

В Японии запрещается оставлять останки покойных в любых общественных местах, кроме кладбищ. Такие нарушения караются штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет. CNN отмечает, что подобные случаи в Японии являются редкостью.

Япония Токио

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