Российского туриста поймали в Индии с килограммом конопли

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российского туриста с килограммом конопли задержали в индийском штате Химачал-Прадеш, сообщают местные СМИ.

"Группа полицейских на контрольно-пропускном пункте Bajoura обнаружила у 38-летнего российского туриста 1,3 кг наркотика чарас - индийской конопли с мощным галлюциногенным эффектом. Мужчина был арестован", - пишут СМИ.

Как уточняется, россиянин ехал из долины Куллу в Дели на частном автобусе. Полиция ведет расследование происшествия.

Согласно индийскому законодательству, хранение наркотиков массой до килограмма наказывается штрафом, полугодом тюремного заключения, либо и тем, и другим.