США добавили в санкционные списки по Ирану двух человек и шесть компаний

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Власти США пополнили санкционные списки, связанные с Ираном, еще двумя физическими лицами и шестью компаниями, не относящимися к юрисдикции Тегерана.

Об этом свидетельствует обнародованный в четверг документ OFAC (Office of Foreign Assets Control) - подразделения Минфина США, отвечающего за правоприменение в области санкций.

В частности, под санкции попали один гражданин Ирана и один КНР. Также в санкционные списки включены одна компания из ОАЭ - Beneathco DMCC , и пять из Китая - Jiaxiang Industry Hong Kong Limited, Peakview Industry Co. Limited, Sage Energy HK Limited, Shandong Qiwangwa Petrochemical Co. и Ltd. Triliance Petrochemical Co. Ltd.

В пресс-релизе Минфина США уточняется, что в четверг американская администрация предприняла действия против "четырех международных нефтехимических и нефтяных компаний", перечисливших сотни миллионов долларов на счета Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), которая в свою очередь, согласно утверждениям Вашингтона, помогает финансировать спецподразделение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) "Кудс" и подчиненные ему силы.

КСИР считается властями США террористической организацией.

"Иранский нефтехимический и нефтяной сектор - основные источники глобальной террористической активности иранского режима, которые позволяют ему постоянно применять насилие против собственного народа", - цитируется в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

При этом в ведомстве напомнили, что недавно - 10 января - США предприняли аналогичные ограничительные меры в отношении металлургического сектора Ирана.

В пресс-релизе уточняется, что, к примеру, базирующаяся в Гонконге Triliance Petrochemical Co. Ltd., после истечения сроков предоставленных США исключений из санкций, перевела миллионы долларов NIOC за поставки нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции, причем компания пыталась "замаскировать иранское происхождение этой продукции".

Схожие обвинения Минфин США выдвинул в отношении Sage Energy HK Limited и Peakview Industry Co. Limited.

В пресс-релизе указано, что принадлежащая этим лицам и структурам собственность, находящаяся в юрисдикции США, замораживается, а всем гражданам США запрещено вести с ними дела. Также Минфин напомнил, что иностранным финансовым структурам и лицам, которые сознательно помогают тем, кто попал под очередные санкции США, в совершении крупных транзакций, также могут грозить санкции - замораживание собственности в юрисдикции США и отказ от доступа к американской финансовой системе.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.