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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:48

В Афганистане сбили принадлежащий молдавской компании вертолет "Ми-8"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании, был сбит ракетой в Афганистане. Пострадали афганские военные и члены экипажа - граждане Украины.

Пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел в афганской провинции Гильменд 25 января.

По ее словам, вертолет перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, когда был сбит талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ). В аварийном состоянии вертолет сумел приземлиться, экипаж и пассажиры были подобраны другим молдавским вертолетом, который летел следом.

По предварительным данным, были ранены четверо афганских военнослужащих и два члена экипажа - граждане Украины.

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