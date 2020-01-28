Что случилось этой ночью: вторник, 28 января

Новые данные о жертвах пневмонии и назначения в Минфине и Минкомсвязи России

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 106, заразившихся - больше 4,5 тысяч. Только в провинции Хубэй, откуда началось распространение заболевания, за сутки было зарегистрировано почти 1,3 тысячи новых случаев заражения и 24 смерти. При этом китайские власти назвали благоприятным прогноз для большинства пациентов с коронавирусом - особенно для молодых людей и детей. Помимо этого, в Приморье госпитализировали гражданина КНР с подозрением на коронавирус.

- Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ, а также гендиректора государственного мусорного оператора. Заместителем министра финансов России стал Павел Кадочников, Людмила Бокова - заместителем главы Минкомсвязи РФ. Генеральным директором "Российского экологического оператора" назначен Илья Гудков.

- МВД оценило ежегодный приток мигрантов в Россию более чем в 16-17 млн человек. Ежедневно на российской территории находятся примерно 10 миллионов иностранцев, большинство из них - граждане стран СНГ. Россиянами в прошлом году стали почти полмиллиона иностранцев и лиц без гражданства, причем более 220 тысяч из них - жители Донбасса, получившие гражданство по упрощенной процедуре. Больше всего желающих получить российский паспорт оказалось среди граждан Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдовы, Узбекистана, Армении.

- Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании прекращению огня в Сирии. Глава Госдепартамента США заявил, что объединенные силы РФ, Ирана, "Хезболлы" и "режима Асада" проводят "неизбирательные" атаки, из-за чего страдают мирные жители в Маарет-Эн-Нумане. Помпео предупредил, что США готовы принять "самые решительные" дипломатические и экономические меры против тех, кто поддерживает Асада.

- Мать брошенных в Шереметьево детей заявила о насилии со стороны их отца. По словам женщины, супруг периодически избивал ее, запрещал видеться с детьми и угрожал расправой. Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко отметила, что такие данные поступают не только от самой женщины, но и "от третьих лиц".