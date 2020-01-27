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Мишустин назначил заместителей глав Минфина и Минкомсвязи РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Павла Кадочникова заместителем министра финансов Российской Федерации, Людмилы Боковой - заместителем главы Минкомсвязи РФ.

Тексты соответствующих распоряжений были размещены вечером в понедельник, 27 января, на сайте российского правительства.

До последнего времени Людмила Бокова являлась членом Совета Федерации, первым заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Она была одним из инициаторов законопроектов об изоляции рунета, блокировке пользователей email, СМИ- и гражданах-иноагентах, фейковых новостях и оскорблении госсимволов и других.

Павел Кадочников с 2013 года и до последнего времени работал ведущим научным сотрудником научного направления "Реальный сектор" Института Гайдара. Возглавлял Общественный совет при Минфине РФ.

В 2016-2018 годах Кадочников занимал пост президента Центра стратегических разработок, в 2007-2013 годах был руководителем научного направления "Реальный сектор" Института Гайдара, с 2009 года и до последнего времени работал исполнительным директором Российского центра исследований АТЭС.

У Кадочникова было несколько научно-педагогических мест работы. С 2007 года он был проректором по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, с 2006 года - заместителем директора фонда "Новое экономическое образование", с 2004 года - заместителем заведующего кафедрой Базовой кафедры МФТИ "Системный анализ экономики".

В 2000-2002 годах - экономист Российско-европейского центра экономической политики (RECEP), был помощником Егора Гайдара в Государственной думе

Михаил Мишустин Павел Кадочников Людмила Бокова

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