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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Вернувший Seat к прибыльности топ-менеджер Люка де Мео возглавит Renault

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер Volkswagen AG Люка де Мео назначен главным исполнительным директором французского автопроизводителя Renault SA, говорится в сообщении компании.

Де Мео вступит в должность 1 июля. Его заместителем назначена Клотильда Дельбо, временно исполнявшая обязанности CEO компании после отстранения от руководства Тьерри Боллоре в октябре 2019 года.

Де Мео занимал должность президента Seat, испанского бренда Volkswagen. Будучи во главе Seat, де Мео вернул компанию к прибыльности, сделав ее одним из самых быстрорастущих брендов германского автомобильного концерна. Он ушел в отставку 7 января.

До перехода в VW он был главой подразделений Fiat Chrysler Automobiles NV - Lancia, Fiat и Alfa Romeo.

Volkswagen Renault Люка де Мео

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