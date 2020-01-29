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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:26

Корреспондент RT в Сирии получила ранение при взрыве снаряда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила ранение в сирийской провинции Идлиб, сообщается в среду в телеграм-канале "RT на русском".

"Группа (телеканала - ИФ) снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет-эн-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Шабруни везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что Шабруни получила серьезное ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии. "Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - отметила Симоньян.

RT Вафа Шабруни Сирия Идлиб Маргарита Симоньян

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