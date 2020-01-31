WP узнала о планах Белого дома сохранить в новом бюджете объем помощи Киеву

Ранее администрация Трампа дважды вносила предложение о сокращении военной помощи Украине

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа в проекте бюджета на 2021 год предложит сохранить объем военной помощи Украине, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимного представителя административно-бюджетного управления Белого дома.

Таким образом, объем помощи Украине по линии Пентагона составит 250 млн долларов, еще 115 млн долларов будет выделено через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента США.

Собеседник издания отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, запланированной на 10 февраля.

The Washington Post напоминает, что в последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины по линии Госдепартамента до 20 млн долларов. В обоих случаях Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине прежние 115 млн долларов.

По словам двух источников газеты, в этот раз чиновники Белого дома снова обсуждали сокращение финансирования до 20 млн долларов, однако после запросов издания отказались от этой идеи.

Палата представителей США в декабре объявила Трампу импичмент, признав президента виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. По итогам расследования демократы пришли к выводу, что Трамп заморозил военную помощь Украине, чтобы оказать давление на Киев и добиться начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента.

Трамп отрицал связь между задержкой помощи и расследованиями против его политического соперника. Команда его адвокатов объясняет заморозку средств беспокойством президента США недостаточным вкладом европейских стран и коррупцией на Украине.