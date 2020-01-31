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Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам России и Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE договорился выплатить штраф в размере $4 млрд, чтобы урегулировать дело о взятках.

Airbus прибегнул к даче взяток в 16 странах, в том числе в Японии, России и Китае, чтобы увеличить свою прибыль на 1,05 млрд евро, заявил прокурор Национальной финансовой прокуратуры Франции Жан-Франсуа Бонер на слушаниях в суде в Париже, пишет агентство Bloomberg.

Британские и американские власти также достигли предварительных договоренностей с Airbus, которые должны быть одобрены позднее в пятницу.

Урегулирование претензий позволит положить конец длившимся четыре года расследованиям в связи с обвинениями в том, что Airbus привлекал посредников для дачи взяток чиновникам при выходе на новые рынки. Компания согласилась выплатить 2,1 млрд евро властям Франции, 983 млн евро - Великобритании и 530 млн евро - США.

Расследования привели практически к полной смене топ-менеджмента и сотрудников, отвечавших за продажи. Airbus предоставил следователям несколько миллионов документов и создал новую систему этики и соблюдения действующих норм.

Акции Airbus в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,3%.

Airbus Китай Япония Франция Жан-Франсуа Бонер

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