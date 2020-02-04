МИД РФ посетовал на ограничения для российских структур на норвежском Шпицбергене

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в послании своему норвежскому коллеге Ине Эриксен Сёрейде по случаю 100-летия подписания договора о Шпицбергене предложил провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге; в послании Лавров также выразил озабоченность в связи с этими ограничениями.

"Ожидаем позитивного ответа норвежской стороны", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник. В министерстве отметили, что, "признав норвежский суверенитет над Шпицбергеном, договор гарантировал права и законные интересы других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию".

"На архипелаге активно развивается наука и образование. Угледобыча, являвшаяся на протяжении многих лет основой хозяйственной деятельности на Шпицбергене, все в большей степени дополняется туризмом и сферой услуг", - говорится в сообщении. Вместе с тем Москва в послании Лаврова вновь призвала Норвегию соблюдать дух и букву договора 1920 года в части обеспечения "одинакового свободного доступа" на архипелаг и возможностей вести там экономическую деятельность на условиях "полного равенства.

При этом у РФ вызывают озабоченность, в частности, "введенные ограничения на использование российского вертолета (на архипелаге - ИФ), направленный исключительно против наших граждан порядок депортации со Шпицбергена, неправомерность установления Норвегией так называемой рыбоохранной зоны, искусственное расширение природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге, ряд других проблем".

На Смоленской площади отметили, что Россия ведет хозяйственную деятельность на архипелаге "на протяжении многих лет и не намерена сворачивать свое присутствие". "Напротив, имеются долгосрочные планы его (присутствия - ИФ) укрепления, диверсификации и модернизации. Российская Федерация заинтересована в выстраивании долгосрочного и конструктивного взаимодействия с Норвегией на Шпицбергене, развитии диалога в решении практических вопросов", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но по условиям "Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 году в Париже (Россия ратифицировала его в 1935 году), Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность. В советское время на архипелаге добывался уголь, для чего в 1931 году был создан трест "Арктикуголь".