Трамп заявил о невероятных результатах своей экономической политики

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник в американском Конгрессе с обращением к нации, завил о "невероятных результатах" экономической политики своей администрации и о радужных перспективах экономики США.

"Если бы мы не отказались от провальной политики предыдущей администрации, у мира не было бы возможности увидеть этот грандиозный экономический успех", - заявил он, отметив, что США сегодня "процветают и вновь пользуются большим уважением" в мире.

Успехи экономики США, в том числе снижение безработицы до рекордных с 1969 года 3,5%, Трамп, как ожидается, сделает главным фокусом своей избирательной кампании.

"Всего за три года мы развеяли упаднические настроения и отвергли возможность снижения роли Америки, - сказал он. - Мы идем вперед темпами, которые невозможно было себе представить еще недавно, и мы никогда не повернем назад".

Президент заявил о намерении развивать здравоохранение, делая его более доступным, поддерживать средний класс и бедные семьи. Эти темы, как ожидаются, станут основой его избирательной кампании 2020 году.

Трамп в числе своих успехов назвал торговые соглашения с Китаем, а также с Мексикой и Канадой.

В Пекине с уважением относятся к политике США в отношении Китая, и довольны результатами заключенной торговой сделки, заявил Трамп.

"Они уважают то, что мы сделали, потому что, откровенно говоря, они никогда не могли поверить в то, что им удавалось год за годом, десятилетие за десятилетием, обходиться без того, чтобы кто-то в нашей стране не подошел и не сказал: "Хватит. Теперь мы хотим восстановить нашу страну" - а это именно то, что мы сделали", - сказал он.

Президент США считает, что "Китай пользовался своими преимуществами перед Соединенными Штатами, теперь мы изменили это".

Он также отметил, что Вашингтон и Пекин "тесно работают и координирую усилия по борьбе с коронавирусом, распространяемым в Китае". "Моя администрация предпримет необходимые меры для того, чтобы защитить американский народ от этой угрозы", - пообещал Трамп.

Послание прозвучало перед финальным голосованием по импичменту в отношении Трампа, которое запланировано в Сенате на среду.

Республиканцы во время выступления Трампа выкрикивали "Еще 4 года!", вскакивали с мест и аплодировали. Демократы сидели с каменными лицами и лишь иногда вставали.