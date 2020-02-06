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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:29

МИД Белоруссии объявил, что Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия продолжит укреплять всестороннее сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться только на этом одном направлении, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Об этом Макей сказал в четверг в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Главу МИД цитирует госагентство БелТА.

Министр констатировал, что у Белоруссии исторически сложились хорошие отношения с "большим восточным соседом", но вместе с тем республика "будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам".

"Наша принципиальная позиция в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то", - добавил Макей.

МИД Белоруссия Владимир Макей Болгария Екатерина Захариева

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