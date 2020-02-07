Львовские власти отложили вопрос о перезахоронении советского разведчика

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Николая Кузнецова, соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 7 февраля.

"Есть предложение отложить этот вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ (Службы безопасности Украины - ИФ)... Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщила на заседании исполкома начальник управления охраны исторического наследия Львовского горсовета Лилия Онищенко, решение вынесли на заседание в связи с обращением племянницы Николая Кузнецова, а также согласно решению суда. Онищенко не сообщила, о каком именно судебном решении идет речь.

Ранее с просьбой о перезахоронении праха Кузнецова к властям Львова и области обращалось руководство Свердловской области РФ.

История разведчика Кузнецова

Николай Кузнецов - советский разведчик, работавший во время Второй мировой войны на территории западной Украины. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии Галицкой администрации Генриха Шнайдера, подбросив сфабрикованный документ, в котором якобы говорилось о приказе организаторов ОУН (запрещена в РФ) убить Брауэра. В итоге нацисты провели карательные операции против украинских националистов.

Погиб в марте 1944 года, по разным данным, либо после перестрелки с бойцами УПА (запрещена в РФ), либо подорвал себя гранатой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Похоронен на Холме Славы во Львове, где покоятся русские солдаты, погибшие в Первой мировой войне, а также военнослужащие Красной армии, погибшие во Второй мировой.

Памятник Кузнецову во Львове неоднократно подвергался актам вандализма. Ответственность за один из них взяли участники украинской националистической праворадикальной организации С14. Ее координатор мотивировал эти действия тем, что Кузнецов на оккупированных нацистами территориях устраивал теракты против украинского населения, а также переодевался в форму бойцов УПА для ее дискредитации.

В апреле 2015 года сообщалось, что в селе Повча в Дубенском районе Ровенской области на западе Украины снесли памятник Кузнецову.