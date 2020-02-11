Средства ПВО успешно отразили атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Средства ПВО успешно отразили атаки беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, сообщил в понедельник вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток средствами противовоздушной обороны российской авиабазы Хмейми выявлены и отражены две атаки на базу с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации", - сказал Боренков.

По его словам, первая атака, производившаяся с северо-восточного направления, была отражена ракетным огнем комплекса ПВО "Панцирь-С" на расстоянии около двух километров от базы.

"В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), была поражена на удалении 6 км от авиабазы", - отметил Боренков.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - подчеркнул глава центра.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия. Применяется российскими военными для обороны объектов в Сирии.

Российские военные сообщали об уничтожение беспилотников боевиков, летевших на "Хмеймим", в частности, 3 февраля, 1 февраля, 20 января и 23 декабря. Для уничтожения беспилотников применялись комплексы ПВО и средства радиоэлектроннной борьбы российской группировки в Сирии.

В сентябре официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что система ПВО "Хмеймима" за два года уничтожила более ста беспилотников боевиков, пытавшихся атаковать авиабазу.

По словам генерала, ПВО базы также регулярно отражает обстрелы реактивными снарядами. Конашенков тогда сказал, что для отражения атак боевиков применялись комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С1" и "Тор-М2".

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.