Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера после требований протестующих
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от занимаемой должности вице-премьер-министра Жениша Разакова, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Жениша Разакова. Он освобожден от должности вице-премьер-министра согласно поданному заявлению", сообщили в пресс-службе.
После инцидентов на киргизско-таджикской границе в Бишкеке прошло несколько митингов, на которых участники потребовали отставки Разакова.
Позже активисты подали на вице-премьера иск в суд на 10 млн сомов ($140 тыс.). иск вернули, так как он подан нарушением процедуры.
Жениш Разаков занимал должность вице-премьера с 20 апреля 2018 года.