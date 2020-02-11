Президент Киргизии отправил в отставку вице-премьера после требований протестующих

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков освободил от занимаемой должности вице-премьер-министра Жениша Разакова, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому принята отставка Жениша Разакова. Он освобожден от должности вице-премьер-министра согласно поданному заявлению", сообщили в пресс-службе.

После инцидентов на киргизско-таджикской границе в Бишкеке прошло несколько митингов, на которых участники потребовали отставки Разакова.

Позже активисты подали на вице-премьера иск в суд на 10 млн сомов ($140 тыс.). иск вернули, так как он подан нарушением процедуры.

Жениш Разаков занимал должность вице-премьера с 20 апреля 2018 года.