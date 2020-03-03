Следствие расценило беспорядки в Бишкеке как попытку захвата власти

Мэрия из-за беспорядков и коронавируса попросит суд запретить митинги в столице

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии возбудил дела на организаторов и активных участников беспорядков в Бишкеке по статье "покушение на насильственный захват власти". Мэрия Бишкека объявила, что в связи с беспорядками, а также в связи с угрозой коронавируса, обратится в суд с иском о запрете митингов в центре города.

2 марта в понедельник в Бишкеке прошел митинг в поддержку бывшего депутата парламента Садыра Жапарова, осужденного на 11 лет за захват заложника. По оценке МВД, в акции участвовало более 2000 человек. Протестующие выдвинули властям ультиматум - освободить осужденного - и направились к зданию офиса президента страны и парламента.

Милиция вечером в понедельник начала разгонять митинг, протестующие бросали в милиционеров камни. В разгоне акции участвовали около 500 силовиков, в том числе спецназ. Они использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы на бронетранспортерах. Пострадали два милиционера, которые получили ушибы, а также девушка, в грудь которой попала резиновая пуля, сообщали в Минздраве

При этом милиция провела массовые задержания. В пресс-службе МВД заявили, что всего были задержаны 166 человек, 162 из них отпустили после проверки документов.

После разгона митинга в центре Бишкеке за нарушение общественного порядка были задержаны больше 20 активных участников акции, сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах Киргизии.

Сообщалось о задержании предполагаемых организаторов акции - брата осужденного депутата Сабыра Жапарова, активиста Амангелды Артыкова и бывшего депутата Каныбека Осмоналиева.

По версии ГНКБ, они "организовали и спровоцировали митингующих к массовым беспорядкам, сопряженным с неподчинением законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, метанием камней в последних и повреждением имущества жителей города Бишкек, а также попыткой проникновения на территорию "Белого Дома", являющегося охраняемым объектом, с попыткой насильственного захвата власти в Кыргызской Республике".

Мэрия Бишкека объявила, что в связи с беспорядками, а также в связи с угрозой коронавируса, обратится в суд с иском о запрете митингов в центре города. Ущерб, нанесенный протестующими, чиновники пока уточняют. В центре города продолжается милицейское патрулирование.

Садыра Жапарова обвинили в захвате заложника после митинга 2013 года, участники которого требовали национализировать золоторудное месторождение Кумтор и брали в заложнике главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Жапарову вменили организацию этого митинга.

После этого он уехал за границу, в 2017 году он вернулся и его задержали и арестовали. В августе 2017 года он был осужден за захват заложника. В октябре 2019 года он попросил президента Сооронбая Жээнбекова о помиловании и рассказал о тяжелом положении семьи. Его сторонники не раз проводили акции с требованием его освободить.