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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:43

Коронавирус впервые выявлен в Африке

Коронавирус впервые выявлен в Африке
Фото: Reuters

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили о случаях заболевания коронавирусом в Африке.

"Они есть", - сказал заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров на пресс-конференции в ответ на слова о том, что в Африке нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

Подробностей того, где были зафиксированы эти случаи и кто именно заболел, не приводится.

По последним данным китайских властей, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в самой КНР, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев.

Власти африканских стран ранее не сообщали о случаях заражения на континенте, однако отмечалось, что вероятность такого развития событий высока. Associated Press ранее сообщало, что в Африке живут около 1 млн выходцев из Китая.

Агентство отмечало, что местные медики сами признают, что не готовы к масштабной вспышке заболевания. Эксперты констатируют, что в Африке, где проживает около 1,2 млрд человек, едва ли не самая слабая на планете система предтовращения эпидемий. Наблюдается критическая нехватка оборудования для проведения анализов.

При этом связи Китая и Африки постоянно укрепляются, что ведет к растущей миграции людей. К примеру, китайские компании работают на месторождениях города Китве в Замбии. Штаб-квартира одной из корпораций расположена в эпицентре распространения вируса - в Ухане. Там же в Китве действует китайско-замбийский госпиталь. И AP приводит пример того, как вернувшиеся из Китая сотрудники, пожаловались на кашель, но не были сразу изолированы.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Африка МИД

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