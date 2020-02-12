Испанские компании-акционеры "ЮКОСа" возместили РФ 3,6 млн евро судебных издержек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ряд испанских компаний-акционеров "ЮКОСа" возместили России порядка 3,6 млн евро судебных издержек при рассмотрении в Швеции дела по отмене арбитражного решения, вынесенного по их иску против РФ, сообщил Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ.

"Испанские миноритарные акционеры "ЮКОСа" перечислили в российский бюджет около 3,6 млн евро в возмещение судебных издержек российской стороны, связанных с разбирательством в Швеции по отмене арбитражного решения, вынесенного по их иску против Российской Федерации", - сказал Кондаков в среду "Интерфаксу".

Он напомнил, что соответствующий иск был подан испанскими миноритариями (Alos 34 S.L., GBI 9000 S.L., Orgor de Valores Sicav S.A., Bestinver Bestvalue Sicav SA.) в марте 2007 года.

"Разбирательство проходило по регламенту Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма на основании двустороннего российско-испанского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - сказал Кондаков.

По его словам, в 2012 году состав арбитража вынес окончательное решение по этому делу, обязав РФ выплатить испанским акционерам $2 млн плюс проценты.

"В июне 2018 года апелляционный суд Швеции (Svea Court of Appeal) отменил его и предписал испанским миноритариям покрыть судебные издержки РФ, включая набежавшие проценты", - сказал Кондаков.

Таким образом, отметил он, Испания стала пятой страной, чьи суды обязали бывших акционеров "ЮКОСа" покрыть судебные издержки России, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании.

"Ранее аналогичные решения были вынесены судами Великобритании (1,71 млн долларов по линии иска FPH, еще одной структуры, входившей в систему компаний "ЮКОСа"), Франции (705 тыс. евро), Бельгии (28,2 тыс. евро) и Германии (188 тыс. евро)", - напомнил Кондаков.

"В целом, к настоящему времени общая сумма судебных издержек, которые согласно вердиктам западных судов были уже взысканы с экс-акционеров "ЮКОСа" в пользу российской стороны, составляет порядка 6,7 млн долларов", - сказал юрист, добавив, что работа по возмещению судебных издержек, связанных с защитой законных интересов РФ, будет продолжена.