Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Испанские компании-акционеры "ЮКОСа" возместили РФ 3,6 млн евро судебных издержек

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ряд испанских компаний-акционеров "ЮКОСа" возместили России порядка 3,6 млн евро судебных издержек при рассмотрении в Швеции дела по отмене арбитражного решения, вынесенного по их иску против РФ, сообщил Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы РФ.

"Испанские миноритарные акционеры "ЮКОСа" перечислили в российский бюджет около 3,6 млн евро в возмещение судебных издержек российской стороны, связанных с разбирательством в Швеции по отмене арбитражного решения, вынесенного по их иску против Российской Федерации", - сказал Кондаков в среду "Интерфаксу".

Он напомнил, что соответствующий иск был подан испанскими миноритариями (Alos 34 S.L., GBI 9000 S.L., Orgor de Valores Sicav S.A., Bestinver Bestvalue Sicav SA.) в марте 2007 года.

"Разбирательство проходило по регламенту Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма на основании двустороннего российско-испанского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", - сказал Кондаков.

По его словам, в 2012 году состав арбитража вынес окончательное решение по этому делу, обязав РФ выплатить испанским акционерам $2 млн плюс проценты.

В миреЭкс-акционеры связанной с "ЮКОСом" компании оплатят РФ судебные издержки по иску на $50 млрдЧитать подробнее

"В июне 2018 года апелляционный суд Швеции (Svea Court of Appeal) отменил его и предписал испанским миноритариям покрыть судебные издержки РФ, включая набежавшие проценты", - сказал Кондаков.

Таким образом, отметил он, Испания стала пятой страной, чьи суды обязали бывших акционеров "ЮКОСа" покрыть судебные издержки России, связанные с необоснованными исками и исполнительными производствами за рубежом, инициированными структурами этой компании.

"Ранее аналогичные решения были вынесены судами Великобритании (1,71 млн долларов по линии иска FPH, еще одной структуры, входившей в систему компаний "ЮКОСа"), Франции (705 тыс. евро), Бельгии (28,2 тыс. евро) и Германии (188 тыс. евро)", - напомнил Кондаков.

"В целом, к настоящему времени общая сумма судебных издержек, которые согласно вердиктам западных судов были уже взысканы с экс-акционеров "ЮКОСа" в пользу российской стороны, составляет порядка 6,7 млн долларов", - сказал юрист, добавив, что работа по возмещению судебных издержек, связанных с защитой законных интересов РФ, будет продолжена.

ЮКОС Испания

Новости по теме

Новости

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру

В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру

Эрдоган потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля

Эрдоган потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

Москва и Дамаск предупредили о большом риске гуманитарной катастрофы в Идлибе

Сандерс выиграл праймериз Демократической партии в Нью-Гэмпшире

Что случилось этой ночью: среда, 12 февраля

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс.

Samsung представил новый складной смартфон и три флагманских Galaxy S20

Samsung представил новый складной смартфон и три флагманских Galaxy S20
Новый коронавирус в Китае

За сутки более 90 человек умерли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');