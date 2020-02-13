Белоруссия изменит герб на более позитивный и менее воинственный

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Минюст Белоруссии подготовил законопроект об изменении государственного герба, поскольку у геральдического совета при президенте возникли вопросы к изображению, сообщил глава ведомства Олег Слижевский. В совете считают, что есть нюансы, которые нужно исправить, чтобы герб воспринимался позитивно и миролюбиво.

В частности, звезда на гербе с четкими гранями больше применяется в милитаризированной символике и носит "несколько воинственный характер", объяснил министр. Он подчеркнул, что Белоруссия безусловно "миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и ни в коем случае, ни в каких ситуациях не рассматривает агрессию как способ своей политики", поэтому в основном государственном символов эту деталь нужно "привести в соответствие с миролюбивым содержанием" государства.

Параллели и меридианы на изображении земного шара нанесены так, что кажется, будто бы они находятся над Землей, а планета помещена "в некую клетку", добавил министр.

"Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно", - резюмировал Слижевский.

На гербе Белоруссии в центре на серебряном поле размещен зеленый контур госграницы страны на фоне золотых лучей солнца, восходящего над земным шаром. Над полем находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных с одной стороны цветками клевера, с другой - цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны золотом слова "Рэспубліка Беларусь".