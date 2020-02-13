США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты с 3 февраля ввели ограничительные меры против трех российских предприятий в рамках американского закона о нераспространении оружия массового поражения. Об этом говорится в документе, опубликованном в четверг в "Федеральном реестре" США.

Речь идет о предприятиях: ВПК "НПО Машиностроения", Кумертауском авиационном производственном предприятии и КБП имени Шипунова в Туле.

Закон о нераспространении оружия массового поражения касается Сирии, Ирана и КНДР.

Введенные санкции запрещают американским департаментам, министерствам и агентствам закупать или вести переговоры о закупке каких-либо товаров, технологий или услуг этих организаций. Также ведомствам нельзя оказывать помощь этим организациям, а сами организации не смогут участвовать в американских государственных программах помощи. Попавшим под санкции организации нельзя закупать в США военное оборудование.

Госсекретарь США при необходимости может сделать исключения из этих правил. Принятые меры будут действовать в течение двух лет.