Что случилось этой ночью: суббота, 15 февраля

Новые данные о жертвах коронавируса, "черные ящики" сбитого украинского "Боинга", повышение пошлин США на самолеты из ЕС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи, заразившихся - более 66 тысяч. За сутки умерли 143 человека, из них 139 - в провинции Хубэй. Более 8 тысяч человек выписаны из больниц. Между тем, США решили эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японском порту. Около 380 американцев и членов их семей смогут вернуться в США на двух самолетах, которые предоставит Госдепартамент. Кроме того, у вернувшегося из отпуска с Гавайских островов японца диагностировали Covid-19, он успел побывать на двух островах, в том числе самом густонаселенном - Оаху.

- Иран не передаст другим странам "черные ящики" сбитого украинского "Боинга", но и приступать к расшифровке без всех заинтересованных сторон не будет, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы, но признал, что без программного обеспечения и дополнительной информации не сможет расшифровать бортовые самописцы. По его словам, США проигнорировали просьбу Ирана о помощи, и "черными ящиками" сейчас никто не занимается.

- Белый дом обосновал убийство Касема Сулеймани его прошлыми атаками на американцев. При этом ранее президент США Дональд Трамп объяснял решение ликвидировать иранского генерала его будущими планами напасть на четыре американских посольства. В свою очередь иранский министр иностранных дел заявил, что США и Иран стояли на пороге войны в разгар январского кризиса после ликвидации Сулеймани. Зариф также рассказал о "крайне неуместном письме" Ирану с угрозами от американского госсекретаря Майка Помпео, повторять содержание которого он отказался, так как это ниже его достоинства.

- США объявили о повышении с 18 марта пошлин на самолеты из ЕС с 10 до 15% в соответствии с решением ВТО. 2 октября прошлого года организация официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

- "Манчестер Сити" отстранен от еврокубков на два сезона - 2020/21 и 2021/22. Судебная палата УЕФА также оштрафовала английский клуб на 30 миллионов евро за серьезные нарушения правил лицензирования и финансирования. По версии УЕФА, "Манчестер Сити" в 2012-2016 гг завысил в отчетности спонсорские доходы, а также не сотрудничал в ходе расследования с судебной палатой. Клуб счел это решение предвзятым и пообещал обжаловать в Спортивном арбитражном суде.