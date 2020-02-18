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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:15

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Потери Apple из-за коронавируса, коридор безопасности на российско-украинской границе и дружеское отношение россиян к Западу

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 1 868 человек, заразились почти 72,5 тыс. Большинство умерших (93) и заболевших (1,8 тыс.) - в эпицентре заболевания провинции Хубэй. Между тем, с учетом 14 эвакуированных с лайнера Diamond Princess американцев, у которых перед вылетом в США обнаружили вирус, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за пределами материкового Китая превысило 1 тыс. В свою очередь компания Apple сообщила, что ее квартальная выручка не достигнет запланированных 63-67 млрд долларов из-за временного ограничения поставок iPhone на фоне сокращения производства в Китае, а также из-за приостановки работы магазинов в КНР.

- Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ. Вадим Пристайко подчеркнул, что принципиальной позицией Киева остается контроль украинской границы украинскими пограничниками, и создание коридора безопасности под контролем ОБСЕ может стать одним из вариантов пути "к этому идеальному варианту".

- Все петербургские соратники Миллера покинули правление Газпрома. В понедельник "Газпром" объявил, что на пенсию уходит главный бухгалтер Елена Васильева, а зампред-руководитель аппарата правления Михаил Середа переводится на другую работу в группе.

- Четверо из пяти россиян видят в Западе партнера и друга. Согласно опросу "Левада-центра", еще 16% опрошенных считают Запад соперником, 3% - врагом. При этом к Евросоюзу россияне относятся лучше, чем к США - о хорошем отношении заявили 49% и 42% респондентов соответственно.

- Богатейший человек на Земле Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата. Глава и основатель Amazon объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет выделять гранты ученым, активистам и общественным организациям, занимающимся проблемами изменения климата.

- Турция вернулась к совместному с РФ патрулированию на севере Сирии. На фоне обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие не являлись на патрулирование на протяжении двух недель.

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