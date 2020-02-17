Михаил Середа возглавит "Газпром трейдинг" и будет первым замгендиректора "Газпром экспорта"
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Михаил Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг", сообщает "Газпром".
Ранее занимаемая Середой должность заместителя председателя правления - руководителя аппарата правления "Газпрома" ликвидируется.
Руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления в департаменте 201. Начальником департамента 101 (ранее - департамент 201) назначена Ирина Милютина, занимавшая должность заместителя начальника управления в департаменте 201.
Еще одним заместителем гендиректора ООО "Газпром экспорт", а также заместителем гендиректора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть" назначен Павел Одеров (ранее - начальник департамента 512 "Газпрома").