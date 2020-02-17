"Газпром" сменил главного бухгалтера

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.

Васильева освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию. Она родилась в 1959 году в Курганской области. Окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского. Работала главным бухгалтером ЖКО, заместителем главного бухгалтера главной бухгалтерии Ленинградского морского торгового порта, затем центральной бухгалтерии ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"; ОАО "Балтийская трубопроводная система".

Вслед за председателем правления компании Алексеем Миллером в 2001 году пришла в "Газпром", где с тех пор она была заместителем председателя правления - главным бухгалтером.