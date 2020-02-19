Великобритания собралась закрыть границу для неквалифицированных рабочих

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания планирует закрыть границы для низкоквалифицированных кадров и рабочих, которые не говорят по-английский, пишет The Guardian. Издание констатирует, что предлагаемые правительством меры поставят точку в практике использования дешевой рабочей силы из стран ЕС на заводах, складах, отелях и ресторанах.

Правительство предлагает систему баллов, сходную с той, что действует в Австралии. Предполагается, что она начнет действовать после завершения процесса выхода из ЕС.

Чтобы получить право работать в Великобритании, приезжий рабочий должен набрать 70 баллов. Знание английского дает 10 баллов, наличие предложения работы и обладание навыками на "отвечающем требованиям" уровне - по 20 баллов. Эти три требования - главные, им обязан соответствовать каждый желающий приехать в страну.

Отдельно баллы начисляются за соответствие зарплаты в имеющемся предложении необходимому минимуму, наличие ученых степеней, квалификация в редкой области и сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук. Например, требуемый минимум зарплаты - 25,6 тыс. фунтов, но эту планку могут снизить до 20,4 тыс фунтов в отельных случаях, если наблюдается нехватка рабочих, например, в сфере ухода.

Новые правила закрывают въезд в Британию для самозанятых, например, для польских сантехников или румынских строителей.

При этом закон не коснется артистов и спортсменов, приезжающих на выступления и соревнования.

С критикой этого предложения выступили промышленники, которые опасаются, что новые правила приведут к "ужасающим" последствиям и закрытию фабрик.