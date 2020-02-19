Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

Великобритания собралась закрыть границу для неквалифицированных рабочих

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания планирует закрыть границы для низкоквалифицированных кадров и рабочих, которые не говорят по-английский, пишет The Guardian. Издание констатирует, что предлагаемые правительством меры поставят точку в практике использования дешевой рабочей силы из стран ЕС на заводах, складах, отелях и ресторанах.

Правительство предлагает систему баллов, сходную с той, что действует в Австралии. Предполагается, что она начнет действовать после завершения процесса выхода из ЕС.

Чтобы получить право работать в Великобритании, приезжий рабочий должен набрать 70 баллов. Знание английского дает 10 баллов, наличие предложения работы и обладание навыками на "отвечающем требованиям" уровне - по 20 баллов. Эти три требования - главные, им обязан соответствовать каждый желающий приехать в страну.

Отдельно баллы начисляются за соответствие зарплаты в имеющемся предложении необходимому минимуму, наличие ученых степеней, квалификация в редкой области и сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук. Например, требуемый минимум зарплаты - 25,6 тыс. фунтов, но эту планку могут снизить до 20,4 тыс фунтов в отельных случаях, если наблюдается нехватка рабочих, например, в сфере ухода.

Новые правила закрывают въезд в Британию для самозанятых, например, для польских сантехников или румынских строителей.

При этом закон не коснется артистов и спортсменов, приезжающих на выступления и соревнования.

С критикой этого предложения выступили промышленники, которые опасаются, что новые правила приведут к "ужасающим" последствиям и закрытию фабрик.

Великобритания

Новости

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Китайские работодатели начали жаловаться на невозможность платить зарплаты

Меркель дистанцируется от поиска своего потенциального преемника

Новый коронавирус в Китае

В Иране зафиксировали первые в стране случаи заражения коронавирусом

Соседи Павленского сообщили о его самовольном вселении в дома в Париже

Новый коронавирус в Китае

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess

Коронавирус выявлен у 621 пассажира круизного судна Diamond Princess

Лавров оправдал действия армии Сирии грубейшими нарушениями соглашений по Идлибу

Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе

Эрдоган пригрозил "в любой момент" начать военную операцию в Идлибе
Исчезновение лайнера Malaysia Airlines

Бывший премьер Австралии назвал суицид пилота причиной пропажи рейса MH370

Бывший премьер Австралии назвал суицид пилота причиной пропажи рейса MH370

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

Лондон призвал Москву прекратить отправку гуманитарных конвоев в Донбасс

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');