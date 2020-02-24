Президент Эстонии заявила, что у страны нет территориальных притязаний к соседям

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила об отсутствии у ее страны территориальных притязаний к соседним государствам.

"Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям", - сказала президент, выступая в городе Вильянди (Viljandi) с докладом на торжественном заседании по случаю 102-й годовщины независимости республики.

По ее словам, "строительство долгосрочной безопасности Эстонского государства после вывода советских войск началось в тот день, когда бывший премьер-министр Андрес Таранд (Andres Tarand) посмел сказать: Эстонии, как и многим другим государствам после Второй мировой войны следует продвигаться вперед в вопросе о границах, отличающихся от предвоенных".

"Это не означало отказа от Тартуского мирного договора. Нет", - подчеркнула президент.

Она отметила, что без обещания заключить пограничный договор "перед Эстонией никогда бы не открылась дверь в НАТО". "Да, наш пограничный договор (с Россией - ИФ) все еще не ратифицирован - мы должны последовательно пытаться совершить этот шаг", - сказала глава государства.