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В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Фото: Reuters

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американские Вооруженные силы нуждаются в хорошем финансировании, так как утратили часть своего превосходства над армиями таких стран, как РФ и Китай, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Наше конкурентное преимущество стало менее явным", - сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Соединенных Штатов. Американский генерал констатировал, что "Китай и Россия пытаются превзойти нас" по ряду параметров.

Кроме того, говоря о вызовах, с которыми сталкивается армия США, Милли заявил, что "Северная Корея и Иран нарушают стабильность на региональном уровне".

Милли и глава Пентагона Марк Эспер на слушаниях в Палате представителей дают пояснения к проекту оборонного бюджета США. Оба они в ходе выступлений отметили, что в настоящее время в мире вновь наблюдается "соревнование между великими державами" в военной сфере.

Так, Эспер в ходе выступления заявил, что Соединенным Штатам требуется модернизация своей "ядерной триады", однако Вашингтон не собирается вступать в новую гонку вооружений с Россией.

"Нам не нужно иметь в точности такое же оружие, как у нее (у России - ИФ). Но нам нужно удостовериться в том, что наша страна в безопасности", - пояснил глава Пентагона.

Эспер констатировал, что Россия "не просто наращивает свои стратегические вооруженные силы, а создает новое вооружение. "Также Россия повышает качество стратегических сил", - отметил американский министр обороны.

Со своей стороны Марк Милли констатировал, что ядерный арсенал РФ "представляет экзистенциональную угрозу для нас". "А наш арсенал - такая же угроза для них", - добавил он. Милли также отметил, что "модернизация "ядерной триады" - крайне важный для США проект".

США Марк Милли Марк Эспер Пентагон Китай

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