Поиск

В Бельгии выявлен второй заболевший коронавирусом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бельгии, сообщается в коммюнике министра здравоохранения страны Магги Де Блок.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в начале февраля у бельгийца, вывезенного на родину из очага возникновения эпидемии COVID-19 - китайского Уханя. Этот человек уже вышел из брюссельской больницы после пребывания в полной изоляции и отрицательных показаний анализов.

На этот раз речь идет о зараженном, помещенном в больницу в Антверпене. По данным газеты "Либр Бельжик", которая ссылается на министерство здравоохранения, речь идет о фламандце, вернувшемся из района Франции, затронутого заболеванием.

У заболевшего "умеренные симптомы", но внешне он выглядит здоровым человеком, уточняют медики.

Бельгия

Новости

Турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета

Еще около двух тысяч мигрантов подошли к границе Греции с Турцией

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

Дамаск закрыл воздушное пространство над северо-западом Сирии

МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik

Выборы в США - 2020

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 марта

Общее число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человек

Общее число зараженных коронавирусом превысило 86 тыс. человек

В Китае от коронавируса за сутки умерли 35 человек

С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией

С 1 марта украинцам необходим загранпаспорт для пересечения границы с Россией

Трамп заявил о немедленном выводе части войск из Афганистана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');