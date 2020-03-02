Свыше 300 военных ЦАХАЛа поместили на карантин из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Израиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19, среди инфицированных - девушка, служащая в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в связи с этим на карантин поместили свыше 300 израильских военных, пишет в понедельник Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава.

Таким образом, число зараженных в этой стране достигло 10 человек, отмечает издание. По данным израильского Минздрава, два новых заболевших вернулись из поездки в Италию на рейсе авиакомпании El Al 27 февраля. Предположительно, они заразились, как раз находясь в Европе.

Третий новый случай - девушка, служащая в Армии обороны Израиля. Она, вероятно, контактировала с человеком, зараженным вирусом. В связи с этим врачи на всякий случай поместили на карантин 334 военных ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и к утру понедельника превысило 88,4 тыс. человек.