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Свыше 300 военных ЦАХАЛа поместили на карантин из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Израиле подтвердили три новых случая заражения COVID-19, среди инфицированных - девушка, служащая в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в связи с этим на карантин поместили свыше 300 израильских военных, пишет в понедельник Jerusalem Post со ссылкой на данные Минздрава.

Новый коронавирус в Китае

Таким образом, число зараженных в этой стране достигло 10 человек, отмечает издание. По данным израильского Минздрава, два новых заболевших вернулись из поездки в Италию на рейсе авиакомпании El Al 27 февраля. Предположительно, они заразились, как раз находясь в Европе.

Третий новый случай - девушка, служащая в Армии обороны Израиля. Она, вероятно, контактировала с человеком, зараженным вирусом. В связи с этим врачи на всякий случай поместили на карантин 334 военных ЦАХАЛа.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и к утру понедельника превысило 88,4 тыс. человек.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Израиль ЦАХАЛ Италя

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