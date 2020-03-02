Бельгия подтвердила третий случай заражения коронавирусом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Брюсселя подтвердил третий случая заражения коронавирусом в Бельгии, пишет Le Soir со ссылкой на пресс-службу главы ведомства Алена Марона.

Это житель Брюсселя, который недавно вернулся из "одной из зон риска". У него проявились симптомы острого респираторного заболевания, характерного для заражения COVID-19, и анализ дал положительный результат. Сейчас он себя чувствует в целом неплохо, отметил министр. Он изолирован у себя дома.

Сейчас медицинские службы разыскивают всех, кто недавно контактировал с заболевшим. Их предупредят о необходимости дважды в сутки мерить температуру и отчитываться о состоянии здоровья. В случае повышения температуры их обяжут изолироваться и связаться с терапевтом.

Днем ранее чиновники подтвердили второй случай заражения в стране - у фламандца, который побывал на территории Франции, затронутой инфекцией. В начале февраля заболел бельгиец, эвакуированный из Уханя. Его уже выписали.