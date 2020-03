Apple выплатит до $500 млн компенсации по делу о замедлении работы iPhone

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. согласилась выплатить до $500 млн для урегулирования коллективного иска, в котором компания обвинялась в замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы заставить покупателей приобретать более новые версии смартфона.

Apple выплатит владельцам более ранних моделей по $25 за iPhone, при этом общий объем выплат составит минимум $310 млн, но не превысит $500 млн. Размер выплат за каждый iPhone может измениться в зависимости от количества устройств.

В судебных документах говорится, что Apple отрицает обвинения и согласилась на урегулирование претензий, чтобы избежать дорогостоящих судебных разбирательств. Решение о выплате компенсации должно быть предварительно одобрено судом.

Ситуация касается владельцев смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus и моделей SE в США, которые работали на операционной системе iOS 10.2.1 или более поздних обновлениях, а также iPhone 7, 7 Plus и моделей SE на iOS 11.2 и более поздних.

Несколько десятков владельцев iPhone с конца 2017 года подали отдельные иски, обвинив компанию в ограничении производительности старых моделей смартфонов, чтобы склонить потребителей к покупке новых версий iPhone или замене аккумулятора.

В связи с критикой со стороны пользователей iPhone и аналитиков техсектора Apple в 2017 году признала, что ее программное обеспечение ограничивало вычислительную мощность более ранних моделей, чтобы избежать неожиданного отключения смартфонов.

Ранее компания сообщала, что никогда бы намеренно не стала сокращать срок службы своих устройств или замедлять их производительность для стимулирования покупателей к приобретению новых смартфонов.

Акции Apple в ходе торгов во вторник снижаются на 0,1%.