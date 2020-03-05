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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:30

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Швейцарские медики объявили в четверг о первом в их стране случае смерти человека от коронавируса COVID-19, сообщает телерадиокомпания RTS.

Речь идет о 74-летней пациентке, которая с 3 марта была госпитализирована в кантоне Во на западе страны. Врачи пояснили, что причиной смерти стал не только коронавирус, но и тот факт, что женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

Согласно прогнозам властей, в течение четверга число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысит отметку в 100 человек.

Швейцарские медики напоминают, что особенно опасен вирус для людей старше 65 лет, страдающих от серьезных проблем со здоровьем. Им советуют по возможности не посещать общественные места. Кроме того, людям, которые чувствуют, что заболевают, медики советуют оставаться дома до полного выздоровления.

В конце февраля сообщалось, что Швейцария отменяет все крупные мероприятия в стране из-за распространения новой инфекции в Европе.

Ранее в том же месяца стало известно о первом случае заражения COVID-19 в Швейцарии.

Хроника коронавируса. Март.

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В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса
Хроника 09 января – 05 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Швейцария

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