Трое молдавских банкиров задержаны по делу о выводе из страны $1 млрд

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Трое руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) были задержаны в четверг в рамках дела об отмывании денег. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Мария Виеру.

"Три человека задержаны в результате следственных действий прокуроров, проведенных в Национальном банке Молдавии в четверг. Все они обвиняются в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах", - сказала Виеру.

Представитель прокуратуры не назвала имена задержанных, сославшись на тайну следствия. В то же время, она сообщила, что представители НБМ задержаны на 72 часа, а в пятницу прокуроры обратятся в суд за ордерами на арест.

Ранее сообщалось, что прокуроры выдвинули обвинение бывшему президенту НБМ Дорину Дрэгуцану, "в отношении которого предстоит решить вопрос применения предварительных мер". При этом сотрудники НБМ сообщили "Интерфаксу", что накануне вечером Дрэгуцану уехал из Молдавии.

Те же представители банка сообщили, что в четверг были задержаны бывший вице-президент НБМ Эмма Тэбырцэ, вице-президент НБМ Аурелиу Чинчлей и начальник управления НБМ Ион Ропот, который ранее был администратором Banca de Economii (Сберегательный банк Молдавии). Отмечается, что именно из этого банка в период с 2014 по 2015 год была выведена основная часть денег из украденной суммы в $1 млрд.

Новый генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил журналистам в четверг, что "прокуратура уверена в причастности представителей НБМ к краже миллиарда". Он также сообщил, что "одобрил задержание четырех бывших и действующих руководителей Национального банка (НБМ)".

"Я как генеральный прокурор санкционировал некоторые процедуры, связанные с неприкосновенностью членов админсовета Нацбанка. Я не знаю, кто был задержан до сих пор. Утром я дал санкции на заслушивание и задержание перечисленных лиц. Эти мероприятия давно подготовлены", - сказал Стояногло.

В 2014-2015 годах из трех молдавских банков было незаконно выведено около $1 млрд. Впоследствии все эти банки были ликвидированы, а украденную сумму решили возмещать с помощью специального налога, утвержденного парламентом в 2017 году. За причастность к краже $1 млрд на 9 лет был осужден бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат. Он отсидел четыре года и вышел из тюрьмы по условно-досрочному освобождению в ноябре 2019 года.

Бизнесмен, супруг певицы Жасмин Илан Шор, который сообщил в правоохранительные органы о причастности Филата к преступлению, также был приговорен к 7,5 годам тюрьмы. Однако приговор первой инстанции был обжалован и не вступил в силу. После этого на выборах в феврале 2019 года Шор стал депутатом парламента. В июне он сбежал из страны в один день с олигархом Владимиром Плахотнюком, в отношении которого также было возбуждено уголовное дело о причастности к краже $1 млрд.

Накануне Шор, скрывающийся в Израиле, дал пресс-конференцию по скайпу. Он вновь заявил о своей невиновности, сказав, что решение о выводе денег принимали вице-президенты НБМ и "никто их не заставлял это делать".