Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона передала в Минске список из 200 человек, которых Киев хотел бы получить в рамках обмена, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

Он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть. "Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал президент.

Зеленский отметил необходимость использования всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил глава государства.

Также, по его словам, "между Украиной и Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся в Крыму".

"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - сказал Зеленский.