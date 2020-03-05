Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона передала в Минске список из 200 человек, которых Киев хотел бы получить в рамках обмена, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ".

Он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть. "Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал президент.

Зеленский отметил необходимость использования всех дипломатических средств для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил глава государства.

Также, по его словам, "между Украиной и Россией идет обсуждение вопроса прав крымских татар, находящихся в Крыму".

"Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - сказал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский

Новости

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Число зараженных COVID-19 в Нидерландах превысило 80 пациентов

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

Сенатор Уоррен решила покинуть президентскую гонку в США

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Крупнейшая региональная авиакомпания Европы Flybe разорилась из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');