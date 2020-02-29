Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений России в Сирии, и попросил президента РФ Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу Daily Sabah.

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом", - цитирует его газета.

"Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ. "Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км", - приводит его слова агентство Anadolu.

Эрдоган также заявил, что в настоящее время на территории Турции находятся 3,7 млн беженцев из Сирии. По его словам, у границы сейчас находятся 1,5 млн сирийцев, а в целом к границам Турции направляются 4 млн человек. Как он отметил, "наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев".

Ситуация в Идлибе

В ночь на пятницу в сирийской провинции Идлиб вновь обострилась обстановка. В результате налетов ВВС Сирии погибли более 30 турецких военных, Турция ответила ударами с воздуха и земли по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе. Позднее Анкара заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных.

В Минобороны РФ "Интерфаксу" сообщили, что убитые турецкие военнослужащие находились в рядах террористов, а также что Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента. Турция в ответ указала, что Россия знала о расположении турецких военных в Идлибе.

На фоне этих событий президенты России и Турции накануне провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались за дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе Сирии и обсудили возможность встречи в ближайшее время. В Кремле ориентировочной датой встречи назвали 5 или 6 марта.

В свою очередь постпред РФ при ООН при Василий Небензя выразил сожаление в связи с гибелью турецких и сирийских военных в Идлибе, также он заявил о праве армии Сирии отвечать на нарушения режима прекращения огня со стороны террористов.