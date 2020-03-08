Трамп выступил в защиту предпринимаемых Белым домом мер против COVID-19

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американская администрация, без сомнения, действует правильно в борьбе с распространением коронавируса.

"У нас в Белом доме великолепно скоординированный и точно настроенный план нашей борьбы с коронавирусом. Мы очень быстро предприняли шаг с закрытием границ (США - ИФ) в отношении определенных мест, что стало подарком судьбы", - написал он в твиттере.

При этом он обвинил "СМИ фейковых новостей" в намеренном создании негативного образа администрации в связи с нынешними событиями.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020

В минувшую пятницу стало известно, что Трамп подписал законопроект, предусматривающий выделение $8,3 млрд на борьбу с COVID-19.

По данным американских СМИ, на настоящий момент в США от коронавируса умерли 19 человек: 16 в штате Вашингтон, два во Флориде и один в Калифорнии. Общее число инфицированных в США составляет 213 человек.

Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации после того, как коронавирусом здесь заболели 76 человек; теперь число заболевших составляет 89.