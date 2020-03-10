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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус и чувствует себя прекрасно, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм.

"Президент не сдавал анализы на коронавирус Covid-19, потому что у него не было продолжительных близких контактов ни с кем-либо из зараженных вирусом, а также не наблюдаются какие-либо симптомы", - говорится в распространенном пресс-релизе Гришэм.

Она отметила, что "Трамп прекрасно себя чувствует, и его врач продолжит внимательно следить за его состоянием".

США Дональд Трамп

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