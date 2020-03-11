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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

Российский военный-контрактник погиб в ДТП в Сирии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российский военный грузовик попал в аварию в Сирии, погиб один военнослужащий, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что 11 марта, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус-Банияс, автомобиль Урал-4320 авиабазы Хмеймим съехал в кювет, столкнувшись с придорожной постройкой.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля.

Причиной ДТП могла стать техническая неисправность автомобиля, заявили в министерстве.

Минобороны РФ Сирия ДТП

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