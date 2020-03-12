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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:03

Лукашенко перенес "Большой разговор с президентом" на неясный срок

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Традиционный "Большой разговор с президентом", запланированный на 12 марта, перенесен на неопределенный срок, сообщила пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Если вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - сказала Эйсмонт порталу Tut.by.

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Перенос "Большого разговора", по словам пресс-секретаря президента, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента.

"Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам", - отметила пресс-секретарь.

Она также заверила, что "есть стойкое ощущение", что в связи с переносом "разговора" на более позднюю тему его содержательная часть ничуть не пострадает.

"Большой разговор с президентом" в 2019 году продолжался около 7 часов, на нем присутствовали около 200 участников.

Белоруссия Александр Лукашенко

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